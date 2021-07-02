***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
02.07.2021 18:58
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %15'ine tekabül eden 5.700.000 TL nominal değerli olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 24.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuru yapılmıştır.
Kurul'un 02.07.2021 tarih ve 8176 sayılı tarafıma gönderilen yazısında 01.07.2021 tarih ve 33/150 sayılı toplantısında pay satış bilgi formunun onaylandığı ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, satışa konu olacak Şirket paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi, payların satışı için yasal süreç en kısa sürede başlatılacaktır. Kurulca onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almaktadır.
Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarım.
Saygılarımla
EDA ÖZHAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945970
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0106
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,19
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|SELVA
|5,37
|13.392.716
|% 9,82
|
|HDFGS
|2,98
|97.918.018
|% 5,67
|
|RALYH
|3,73
|5.902.990
|% 5,07
|
|INVEO
|121,20
|141.649.469
|% -6,98
|
|CEOEM
|8,84
|53.560.414
|% -5,25
|
|CASA
|134,00
|142.498
|% -3,67
|
|PAMEL
|35,98
|2.570.786
|% -2,44
|
|KONTR
|72,30
|25.284.053
|% -2,30
|
|BERA
|12,95
|297.759.449
|% -1,97
|
|BASGZ
|11,95
|210.345.794
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|INVEO
|121,20
|141.649.469
|% -6,98
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|HDFGS
|2,98
|97.918.018
|% 5,67
|
|IHLGM
|1,04
|33.022.648
|% 0,00
|
|GWIND
|3,33
|98.331.743
|% -0,89
|
|BERA
|12,95
|297.759.449
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6925
|8,6981
|% 0,55
|
|Euro
|10,2930
|10,2992
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9593
|12,0192
|% 0,77
|
|Frank
|9,3822
|9,4387
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|4,87
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,13
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de