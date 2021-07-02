***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarVII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, sahip olduğum Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu paylarından, sermayenin %15'ine tekabül eden 5.700.000 TL nominal değerli olan kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle 24.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuru yapılmıştır.Kurul'un 02.07.2021 tarih ve 8176 sayılı tarafıma gönderilen yazısında 01.07.2021 tarih ve 33/150 sayılı toplantısında pay satış bilgi formunun onaylandığı ifade edilmiştir.Bu çerçevede, satışa konu olacak Şirket paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi, payların satışı için yasal süreç en kısa sürede başlatılacaktır. Kurulca onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almaktadır.Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunarım.SaygılarımlaEDA ÖZHANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945970BIST