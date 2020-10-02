***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalartarihinde payları ile ilgili olarak fiyat aralığından lot alış işlemi ve/veya lot satış işlemi Şirket Hakim ortağı Eda ÖZHAN tarfından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte sermayesindeki Eda ÖZHAN'a ait pay hakkı tarihi itibariyle sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 02/10/2020 - 02/10/2020MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SAN.VE TİC.A.Ş.11,32 - 11,44 TL29.800MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SAN.VE TİC.A.Ş.02/10/2020%51,11Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)02/10/2020 29.800 0 29.800 13.485.881,28 13.515.681,28 % 51 % 51 % 51,11 % 51,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878114BIST