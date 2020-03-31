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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Piyasa Danışmanı Değişikliği

31.03.2020 17:38
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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Piyasa Danışmanı Değişikliği )

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Piyasa Danışmanı Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Önceki Piyasa Danışmanı Unvanı
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Önceki Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme Nedeni
Piyasa Danışmanlığı Değişikliği
Önceki Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme Tarihi
31/03/2020
Yeni Piyasa Danışmanı Unvanı
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Yeni Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Tarihi
01/04/2020
Yeni Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme Tarihi
31/12/2020
Borsaya Başvuru Tarihi
30/03/2020
Açıklamalar

01.04.2020 Tiarihi itibariyle Piyasa Danışmanlığı için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile anlaşılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833604


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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