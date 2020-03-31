***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Piyasa Danışmanı Değişikliği









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Piyasa Danışmanı Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePiyasa Danışmanı DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiÖnceki Piyasa Danışmanı UnvanıYATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.Önceki Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme NedeniPiyasa Danışmanlığı DeğişikliğiÖnceki Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme Tarihi31/03/2020Yeni Piyasa Danışmanı UnvanıPİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.Yeni Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Tarihi01/04/2020Yeni Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme Tarihi31/12/2020Borsaya Başvuru Tarihi30/03/2020Açıklamalar01.04.2020 Tiarihi itibariyle Piyasa Danışmanlığı için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile anlaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833604BIST