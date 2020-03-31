***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Piyasa Danışmanı Değişikliği
31.03.2020 17:38
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Piyasa Danışmanı Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Danışmanı Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Önceki Piyasa Danışmanı Unvanı
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Önceki Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme Nedeni
Piyasa Danışmanlığı Değişikliği
Önceki Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme Tarihi
31/03/2020
Yeni Piyasa Danışmanı Unvanı
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Yeni Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Tarihi
01/04/2020
Yeni Piyasa Danışmanlığı Anlaşmasının Sona Erme Tarihi
31/12/2020
Borsaya Başvuru Tarihi
30/03/2020
Açıklamalar
01.04.2020 Tiarihi itibariyle Piyasa Danışmanlığı için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile anlaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833604
BIST
17:3189.614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.554,81
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:316,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:317,2059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0559
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:31341,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,30
|Açılış
|: 341,00
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,21
|47.403.131
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.873.746
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.754
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.434.445
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,40
|9.036.008
|% -7,68
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,22
|681.311.004
|% 2,24
|
|THYAO
|9,03
|673.257.522
|% 3,56
|
|ECILC
|4,78
|635.849.552
|% 4,37
|
|ASELS
|23,58
|459.532.286
|% 1,46
|
|PGSUS
|34,20
|433.039.183
|% 9,97
|
|ECILC
|4,78
|635.849.552
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,05
|134.405.429
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|222.469.381
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,20
|236.111.489
|% 8,91
|
|IHLAS
|0,51
|44.490.144
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1400
|8,1808
|% -0,04
|
|Frank
|6,7919
|6,8328
|% -0,57
|
|Riyal
|1,7416
|1,7503
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-9,17
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:41TEKTU
Yüzde 9.09 oranında artışla 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 614, 486 adet işlem
-
17:40GOZDE
Yüzde 9.20 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 375, 449 adet işlem
-
17:39DGGYO
Yüzde 9.24 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 985, 463 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, DOHOL
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1427, 81 artarak (% 1.71 ) 84, 890