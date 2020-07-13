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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.07.2020 20:22
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.221.450,25
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.442.900,5

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 1.317.500 1.317.500,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 11.903.950,25 11.903.950,250 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.221.450,25 13.221.450,250 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların, 3 (üç) iş günü içerisinde, tam ve nakden EDA ÖZHAN tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.08.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 10.07.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01 - E.7052 sayılı yazısıyla ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 13.221.450,25 TL'den 26.442.900,50 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 13.221.450,25 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir. (Arttırılacak sermayeyi temsilen tüm payların satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkında feragat etmektedir.)
- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 17.07.2020 ile 05.08.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının son 2 gününün Kurban Bayramı Arefe ve 1. Gününe denk gelmesi nedeniyle Hak kullanım bitim süresi 5 Aüustos olarak belirlenmiştir.
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri, 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.mega-pol.com.tr ve www.megaorme.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859587


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