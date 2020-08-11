***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.221.450,25Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.442.900,5Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 1.317.500 1.317.500,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma A Grubu, MEGA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMEGA00013 0B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 11.903.950,25 11.903.950,250 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline B Grubu, MEGAP(RÜÇHAN), TRRMEGA00021 97.127,39Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.221.450,25 13.221.450,250 100,00000 97.127,390Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar BİST Birincil piyasada halka arz edilecek kalan paylar olması halinde 3 (üç) iş günü içerisinde tam ve nakden EDA ÖZHAN tarafından alınacaktırRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 17.07.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.08.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.04.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 21.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 20.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.08.2020 tarihli açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 97.127,390 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulmasına yönelik olarak ilgili payların tamamının satışı (lot altı paylar hariç) 11.08.2020 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 RP358.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868165BIST