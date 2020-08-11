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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.08.2020 18:39
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.221.450,25
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.442.900,5

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 1.317.500 1.317.500,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma A Grubu, MEGA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMEGA00013 0
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 11.903.950,25 11.903.950,250 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline B Grubu, MEGAP(RÜÇHAN), TRRMEGA00021 97.127,39

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.221.450,25 13.221.450,250 100,00000 97.127,390

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar BİST Birincil piyasada halka arz edilecek kalan paylar olması halinde 3 (üç) iş günü içerisinde tam ve nakden EDA ÖZHAN tarafından alınacaktır
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.08.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.08.2020 tarihli açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 97.127,390 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulmasına yönelik olarak ilgili payların tamamının satışı (lot altı paylar hariç) 11.08.2020 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RP358.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868165


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MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
KUTPO 31,46 25.681.991 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.890.939 % 10,00  
HALKS 3,41 248.388 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.018 3.064 -199,00  
Tam 3.006 3.083 -195,43  
Yarım 1.453 1.491 -94,54  
Çeyrek 729 746 -47,27  
Gümüş.Ons 27,12 27,14 -2,00  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 -0,58  
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