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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.08.2020 16:08
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımından Sağlanan Toplam Fon Miktarı ve Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.221.450,25
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.442.900,5

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 1.317.500 1.317.500,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma A Grubu, MEGA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMEGA00013 0
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 11.903.950,25 11.903.950,250 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline B Grubu, MEGAP(RÜÇHAN), TRRMEGA00021 97.127,39

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.221.450,25 13.221.450,250 100,00000 97.127,390

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar BİST Birincil piyasada halka arz edilecek kalan paylar olması halinde 3 (üç) iş günü içerisinde tam ve nakden EDA ÖZHAN tarafından alınacaktır
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 05.08.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.221.450,25 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.221.450,25 TL bedelli artırılarak 26.442.900,5 TL'ye .ükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 05.08.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 17 Temmuz 2020 ve 05 Ağustos 2020 tarihlerinde toplam 9.052.129,29 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 97.127,390 TL nominal değerli payların 10-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve 11 Ağustos 2020 tarihinde 97.127 nominal payın tamamının satışı gerçekleştirilmiştir.
Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada ki satıştan da toplam 358.675,36 TL fon girişi sağlanmıştır.
Böylece sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 9.410.804,65 TL olmuş olup, böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır. Sürecin devamında, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin madedesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla SPK' na başvuruda bulunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870659


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