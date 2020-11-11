***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.442.900Ulaşılacak Sermaye (TL) 38.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 2.635.000 1.151.649,710 43,70587 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 NâmaB Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 23.807.900 10.405.450,290 43,70587 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 26.442.900 11.557.100,000 43,70587İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.557.100Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020Ek AçıklamalarEsas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 11.11.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MEGA ESAS SÖZ. TADİL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887973BIST