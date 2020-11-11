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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.442.900
Ulaşılacak Sermaye (TL) 38.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 2.635.000 1.151.649,710 43,70587 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 23.807.900 10.405.450,290 43,70587 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.442.900 11.557.100,000 43,70587

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.557.100


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 11.11.2020 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MEGA ESAS SÖZ. TADİL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887973


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Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,15 24,17 0,04  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,21  
B. Petrol 44,76 44,76 1,15  
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