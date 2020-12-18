***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.12.2020 16:08
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1150 sayılı toplantısında Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurumuz kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.442.900
Ulaşılacak Sermaye (TL) 38.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 2.635.000 1.151.649,720 43,70587 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 23.807.900 10.405.450,280 43,70587 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.442.900 11.557.100,000 43,70587
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 21.12.2020
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.557.100
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.12.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.12.2020
SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.12.2020
Ödeme Tarihi 23.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 21.12.2020 olarak belirlenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893847
BIST