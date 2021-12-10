***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım Süreci Yeni Alınan Yönetim Kurulu Kararı TTSGYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.12.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13969 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirdiği SPK'nın 02.12.2021 tarih ve 63/1745 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.09.2021tarih ve 2021/17 sayılı kararının revize edilerek 2021/21 sayılı kararın alınmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000Mevcut Sermaye (TL) 38.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 49.441.217Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 3.786.649,72B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 34.213.350,28 11.441.217 33,44079 B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı 38.000.000 11.441.217,000 30,10846Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi EDA ÖZHANEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesindeSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.12.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13969 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirdiği SPK'nın 02.12.2021 tarih ve 63/1745 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.09.2021tarih ve 2021/17 sayılı kararının revize edilerek1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, esas sözleşmemizde 99.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı nakden karşılanmak üzere, 38.000.000,- TL'den 49.441.217,- TL'ye artırılmasına,2. Esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına,3. Yeni ihraç edilecek 11.441.217,- TL nominal değerli payların tamamının her biri 1,- TL itibari değerde toplam 11.441.217 adet hamiline yazılı (B) grubu pay olarak çıkarılmasına,4. Söz konusu (B) grubu payların "Borsada İşlem Gören" nitelikte oluşturulmasına,5.a) Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından 05.02.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eda ÖZHAN'ın sahip olduğu 5.736.047 TL nominal değerli payların 12.02.2021-01.03.2021 tarihleri arasında toplam 54.297.112,77 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının Şirketimize sermaye avansı olarak konulması,b) İkinci defa hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından 02.07.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eda ÖZHAN'ın sahip olduğu 5.700.000,- TL nominal değerli payların 09.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında toplam 46.614.430,12 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının Şirketimize sermaye avansı olarak konulmasınedeniyle toplam 100.911.542,12 TL tutarındaki sermaye avansının SPK'nın 02.12.2021 tarih ve 63/1745 sayılı toplantısında alınan karar gereğince 8,82,-TL fiyattan tahsisli olarak satılmak amacıyla 11.441.217 TL tutarında (B) grubu hamiline payların ihraç edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışının gerçekleştirilmesine6. Pay satış fiyatının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyat, 14.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Şirketimiz yönetim kurulu kararı çerçevesinde tahsisli satışın Borsada yapılacağı tarihten önceki 5 iş günü içinde Borsada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması ile Kurul tarafından 04.02.2021 ve 01.07.2021 tarihlerinde onaylanan Pay Satış Bilgi Formları kapsamında Sn. Eda ÖZHAN'ın Borsa'da gerçekleştirdiği Şirketimiz paylarının satışı işlemlerinde sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal değerli payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 8,82 TL'den yüksek olanı olacak şekilde belirlenmesi,7. Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere SPK'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,8. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların SPK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi olarak çıkarılmasına,9. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Payları borsada işlem gören ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri pay satışının Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirilmesi zorunludur." hükmü kapsamında tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirmek üzere gerekli başvuruların yapılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu BaşlkanıEda ÖZHANYönetim Kurulu Başkan Yrd.Hakan ÖZHANYönetim Kurulu ÜyesiDuran ÖZHANYönetim Kurulu Üyesiİrfan DEMİREklenen DökümanlarEK: 1 Fon Kullanım Yeri Raporları.pdfEK: 2 2021 - 21 YK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982699BIST