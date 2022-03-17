***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Ticaret Sicil TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000Mevcut Sermaye (TL) 38.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 49.441.217Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 3.786.649,72B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 34.213.350,28 11.441.217 33,44079 B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 38.000.000 11.441.217,000 30,10846Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi EDA ÖZHANBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.01.2022SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 31.01.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 17.03.2022Ek AçıklamalarTahsisli Sermaye Artırımı işlemlerine ilişkin Esas Sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesinin Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil işlemi tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Fon Kullanım Yeri Raporları.pdfEK: 2 2021 - 21 YK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011213BIST