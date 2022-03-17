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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2022 18:51
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Ticaret Sicil Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 38.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 49.441.217

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 3.786.649,72
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 34.213.350,28 11.441.217 33,44079 B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 38.000.000 11.441.217,000 30,10846

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi EDA ÖZHAN

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.01.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 17.03.2022

Ek Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Artırımı işlemlerine ilişkin Esas Sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesinin Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil işlemi tamamlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Fon Kullanım Yeri Raporları.pdf
EK: 2 2021 - 21 YK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011213


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