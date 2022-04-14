***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000Mevcut Sermaye (TL) 49.441.217Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 3.786.649,72 7.701.689,240 203,39059 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 NâmaB Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 45.654.567,28 92.857.093,760 203,39059 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 49.441.217 100.558.783,000 203,39059İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 89.470.325,12Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.088.457,88Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi ile kayıtlı sermaye sistemi içerisinde Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alma yetkisine istinaden Şirketin tamamı nakden ödenmiş olan 49.441.217-TL çıkarılmış sermayesinin %203,3905901 oranında 7.701.689,24-TL nominal değerde nama yazılı imtiyazlı A grubu ve 92.857.093,76-TL nominal değerde hamiline yazılı imtiyazsız B Grubu paylar olmak üzere toplam 100.558.783-TL artırılarak 150.000.000-TL ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının özkaynaklar kalemi içerisinde paylara ilişkin primler ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020840BIST