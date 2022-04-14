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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2022 19:15
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 49.441.217
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 3.786.649,72 7.701.689,240 203,39059 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 45.654.567,28 92.857.093,760 203,39059 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 49.441.217 100.558.783,000 203,39059

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 89.470.325,12
Geçmiş Yıl Karları (TL) 11.088.457,88


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi ile kayıtlı sermaye sistemi içerisinde Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alma yetkisine istinaden Şirketin tamamı nakden ödenmiş olan 49.441.217-TL çıkarılmış sermayesinin %203,3905901 oranında 7.701.689,24-TL nominal değerde nama yazılı imtiyazlı A grubu ve 92.857.093,76-TL nominal değerde hamiline yazılı imtiyazsız B Grubu paylar olmak üzere toplam 100.558.783-TL artırılarak 150.000.000-TL ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının özkaynaklar kalemi içerisinde paylara ilişkin primler ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020840


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