***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artışına ilişkin belirlenen oran ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Halka Açık Ortaklıkların İç Kaynaklardan Ve Kar Payından Yapacakları Bedelsiz Sermaye Artırımları" başlıklı 16. maddesinin 8. fıkrası gereği bölünme sonrası payın düzeltilmiş borsa fiyatının 2,00-TL nin altına düşmesi dolayısıyla güncellenmiş ve mevzuata uygun oran belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 49.441.217Ulaşılacak Sermaye (TL) 125.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 3.786.649,72 5.786.966,050 152,82549 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 NâmaB Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 45.654.567,28 69.771.816,950 152,82549 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 49.441.217 75.558.783,000 152,82549İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 75.558.783Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladığı özel durum açıklamasında yönetim kurulumuzun 14.04.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin 49.441.217,-TL çıkarılmış sermayesinin %203,3905901 oranında 7.701.689,24,-TL nominal değerde nama yazılı imtiyazlı A grubu ve 92.857.093,76-TL nominal değerde hamiline yazılı imtiyazsız B Grubu paylar olmak üzere toplam 100.558.783-TL artırılarak 150.000.000-TL ye çıkarılması ve artırılan sermayenin tamamının özkaynaklar kalemi içerisinde paylara ilişkin primler ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildiği ifade edilmişti.Şirketimizin 20.04.20222 tarihinde KAP'ta yayınladığı özel durum açıklamasında ise Şirketimiz yönetim kurulunun 14.04.2022 tarihli kararı ile kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı 18.05.2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurulumuz tarafından onaylanarak ticaret sicilinde tescil edilmeden, iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılarak esas sözleşmemizin sermaye maddesinin yeni halinin tescil edilmesi, genel kurulda görüşülecek sermaye maddesinin görüşülmesinin bir sonraki genel kurul toplantısına bırakılmasına sebep olabileceği değerlendirildiğinden, bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin, yeni kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ticaret sicilinde tescili sonrasına ertelenmesine, tescil işleminden sonra bedelsiz sermaye artırımına ilişkin resmi işlemlerin ivedilikle başlatılmasına karar verildiği ifade edilmişti.Şirketimizin 18.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı kabul edilmiş olup, olağan genel kurul sonucumuz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 30.05.2022 tarih 10587 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Halka Açık Ortaklıkların İç Kaynaklardan Ve Kar Payından Yapacakları Bedelsiz Sermaye Artırımları" başlıklı 16. maddesinin 8. fıkrasında"Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saklı kalmak üzere payları borsada işlem gören ortaklıkların dönem karı hariç iç kaynaklarının sermayeye eklenmesi talebi ile Kurula yapacağı sermaye artırımı başvurularından, sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payın düzeltilmiş borsa fiyatının iki TL'nin altına düşmesine sebep olacak başvurular Kurulca işleme alınmaz."denilmektedir.Şirketimizin bedelsiz sermaye artışının yapılmasına yönelik yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten (14.04.2022 ) önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması (6,42,-TL) dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payın düzeltilmiş borsa fiyatı 2,00,-TL üzerinde olduğu (2,12,-TL) tespit edilmişti.Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı oranı dikkate alınarak, 03.06.2022 tarihinden (bugünden) önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması (5,77,-TL) dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda payın düzeltilmiş borsa fiyatı 2,00,-TL altında olduğu (1,90,-TL) tespit edilmiştir. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin yönetim kurulu kararımızın kamuya açıklandığı tarihten sonra Şirketimizin pay fiyatlarında ortaya çıkan düşüşler sonrasında %203,3905901 oranında bedelsiz sermaye artışının Pay Tebliği'nin ilgili hükmü çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi imkânı kalmamıştır.Şirketimiz yönetim kurulunun 03.06.2022 tarihli toplantısında,Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde daha önce kamuya duyurulan bedelsiz sermaye artışı tutar ve oranının uygulanma imkanını ortadan kalkması nedeniyle, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin 14.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,Bu defa, Şirketimizin 49.441.217-TL çıkarılmış sermayesinin %152,82549173 oranında 5.786.966,05-TL nominal değerde nama yazılı imtiyazlı A grubu ve 69.771.816,95,-TL nominal değerde hamiline yazılı imtiyazsız B Grubu paylar olmak üzere toplam 75.558.783,-TL artırılarak 125.000.000-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının özkaynaklar kalemi içerisinde paylara ilişkin primler ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim kurulumuz kararı gereğince gerçekleştirilmesi hedeflenen %152,82549173 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı oranı dikkate alınarak, 03.06.2022 tarihinden (bugünden) önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması (5,77,-TL) dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda payın düzeltilmiş borsa fiyatı 2,00,-TL üzerinde 2,28,-TL olacağı ve böylece Pay Tebliği'nin ilgili hükmünde belirtilen şartın sağlanacağı tespit edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034702BIST