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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.07.2022 21:59
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İç kaynaklar dağılımı toplam aynı kalmak suretiyle TTK-519 kapsamında güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 49.441.217
Ulaşılacak Sermaye (TL) 125.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 3.786.649,72 5.786.966,050 152,82549 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 45.654.567,28 69.771.816,950 152,82549 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 49.441.217 75.558.783,000 152,82549

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 69.091.830,09
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.466.952,91


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.06.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuza ilişkin sermayeye eklenecek iç kaynaklar dağılımı toplam rakam aynı kalmak suretiyle TTK-519 kapsamında güncellenmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041381


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Altın Gr. 976 978 1,71  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.510 6.620 30,00  
Yarım 3.186 3.237 15,00  
Çeyrek 1.596 1.618 7,00  
Gümüş.Ons 19,95 20,01 0,10  
Gümüş Gr. 10,78 10,81 0,09  
B. Petrol 114 114 2,18  
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