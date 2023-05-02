***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı TutarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 125.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 9.573.615,77 9.573.615,770 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 Nâma A Grubu, MEGA2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMEGA00039B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 115.426.384,23 115.426.384,230 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 Hamiline B Grubu, MEGAP(RÜÇHAN), TRRMEGA00047 1.125.862,371Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 125.000.000 125.000.000,000 100,00000 1.125.862,371Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.04.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.04.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 07.11.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 06.04.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 125.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 27.04.2023 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 1.125.862,371 TL olup, kalan paylar 04-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin internet adresi http://mega-pol.com.tr/ , http://megaorme.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet adresi olan https://www.piramitmenkul.com.tr/ ‘den ulaşılması mümkündür.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 RP358.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144817BIST