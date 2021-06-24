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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2021 17:04



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler - FİRUZKÖY MAHALLESİ MEZARLIK ÜSTÜ CADDESİ NO:8/1 AVCILAR-İSTANBUL
- PINARBAŞI OSB MH. ARİFAĞAOĞLU BLV. NO:55 BESNİ-ADIYAMAN

İnternet Adresi http://www.mega-pol.com.tr/ & http://www.megaorme.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@mega-pol.com.tr
yatirimci@mega-pol.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
FİRUZKÖY MAHALLESİ MEZARLIK ÜSTÜ CADDESİ NO:8/1 AVCILAR-İSTANBUL 02127711840 02127711851
PINARBAŞI OSB MH. ARİFAĞAOĞLU BLV. NO:55 BESNİ-ADIYAMAN 04163182733

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 139101-ÖRGÜ VE TIG ISI KUMASLARIN IMALATI (PENYE VE HAVLI KUMASLAR ILE RASCHEL VEYA BENZERI
MAKINELER ILE ÖRÜLEN TÜL, PERDE, VB. ÖRGÜ VEYA TIG ILE ÖRÜLMÜS ÜRÜNLER DAHIL)
222104-PLASTIKTEN YARI MAMUL HALDE PROFIL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, BLOK, FILM, FOLYO, SERIT, VB. ILE
MONOFILAMENT IMALATI (NAYLON BRANDALAR DAHIL)


Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 3786649.72 TRY 9,96 VAR İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 34213350.28 TRY 90,04 YOK İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EDA ÖZHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 51.03 A-B Bağımsız Üye Değil RİSK DEĞERLEME KOMİTESİ
İRFAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız Üye Değil
DURAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Bağımsız Üye Değil
HAKAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 24.02.2021 Bağımsız Üye Değil

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. DIŞ TİCARET 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943983


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Altın Gr. 498 498 4,23  
Cumhuriyet 3.299 3.349 7,00  
Tam 3.286 3.368 8,65  
Yarım 1.588 1.629 4,18  
Çeyrek 797 815 2,09  
Gümüş.Ons 26,10 26,13 0,22  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,10  
B. Petrol 74,99 74,99 -0,20  
Seans Raporu 17:09
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