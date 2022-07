***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 139101-ÖRGÜ VE TIG ISI KUMASLARIN IMALATI (PENYE VE HAVLI KUMASLAR ILE RASCHEL VEYA BENZERIMAKINELER ILE ÖRÜLEN TÜL, PERDE, VB. ÖRGÜ VEYA TIG ILE ÖRÜLMÜS ÜRÜNLER DAHIL)133001-KUMAŞ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ AĞARTMA VE BOYAMA HİZMETLERİ (GİYİM EŞYASI DAHİL)222104-PLASTIKTEN YARI MAMUL HALDE PROFIL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, BLOK, FILM, FOLYO, SERIT, VB. ILEMONOFILAMENT IMALATI (NAYLON BRANDALAR DAHIL)Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 18.05.2012 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 3786649.72 TRY 7,66 VAR İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 45654567.28 TRY 92,34 YOK İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. DIŞ TİCARET 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKADIYAMAN ÜNİVESİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 1000000 100000 TRY 10 İŞTİRAK