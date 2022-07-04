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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.07.2022 22:10
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 139101-ÖRGÜ VE TIG ISI KUMASLARIN IMALATI (PENYE VE HAVLI KUMASLAR ILE RASCHEL VEYA BENZERI
MAKINELER ILE ÖRÜLEN TÜL, PERDE, VB. ÖRGÜ VEYA TIG ILE ÖRÜLMÜS ÜRÜNLER DAHIL)
133001-KUMAŞ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ AĞARTMA VE BOYAMA HİZMETLERİ (GİYİM EŞYASI DAHİL)
222104-PLASTIKTEN YARI MAMUL HALDE PROFIL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, BLOK, FILM, FOLYO, SERIT, VB. ILE
MONOFILAMENT IMALATI (NAYLON BRANDALAR DAHIL)


Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 18.05.2012 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. ANA PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 3786649.72 TRY 7,66 VAR İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 45654567.28 TRY 92,34 YOK İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. DIŞ TİCARET 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 1000000 100000 TRY 10 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041383


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 15,38 513.281.810 % 9,94  
OYAYO 9,51 10.377.932 % 9,94  
PEGYO 2,12 40.090.278 % 9,84  
MNDRS 3,58 36.930.789 % 9,82  
KLKIM 23,50 141.173.677 % 7,90  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7797 16,7813 % 0,16  
Euro 17,4839 17,5494 % 0,40  
Sterlin 20,2919 20,3937 % 0,42  
Frank 17,4090 17,5138 % 0,11  
Riyal 4,4651 4,4875 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.810 -3,54  
Altın Gr. 976 978 1,56  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.510 6.620 30,00  
Yarım 3.186 3.237 15,00  
Çeyrek 1.596 1.618 7,00  
Gümüş.Ons 19,95 20,01 0,10  
Gümüş Gr. 10,78 10,81 0,09  
B. Petrol 114 114 2,18  
Seans Raporu 18:05
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