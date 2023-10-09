***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2023 13:12
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EDA ÖZHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 31.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 39.21 A-B Bağımsız Üye Değil - Yoktur
HAKAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 24.02.2021 İcrada Görevli Değil İş Geliştirme Müdürü - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
FEVZİ ŞANVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.10.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken saptanması Komitesi Üyesi
GÜLER AFRA ÖZHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.05.2018 İcrada Görevli Değil - - 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YÜKSEL TOPGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 20.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995491 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
FEHMİ BULDUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995491 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202277
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