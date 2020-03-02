***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/02/2020Karar Sayısı2020/02Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin İkinci bölümünün 9. Maddesi gereğince sorumluluk beyanı.Şirketimiz 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI. N29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde tarafımızca incelendiği,Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,Beyan ederiz.YÖNETİM KURULU BAŞKANIEda ÖZHANYÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİDuran ÖZHAN İrfan DEMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823759BIST