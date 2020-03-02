GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.03.2020 23:40
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
2020/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin İkinci bölümünün 9. Maddesi gereğince sorumluluk beyanı.
 
  Şirketimiz 01.01.2019 – 31.12.2019  dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun Sermaye Piyasası  Kurulu'nun Seri XI. N29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği çerçevesinde tarafımızca incelendiği,  
 
  Şirketimizin görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporun önemli  konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın  yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi  bir eksiklik içermediğini,  
 
  Şirketimizin görev ve  sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal  raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin  aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği  dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve  performansını işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli  riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,  
 
Beyan ederiz.
 
 
 
 
 
                                                               YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                      
                                                                            Eda ÖZHAN                                                                    
                          
                          
 
 
 
                          YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                     YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 
                                              
                                     Duran ÖZHAN                                                                İrfan DEMİR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823759


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.310
Değişim :  1,24% |  1.316,22
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
109.405 En Düşük
106.425
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 5,52 46.952.264 % 20,00  
ASUZU 12,20 86.670.559 % 19,96  
AVGYO 1,81 42.939.021 % 19,87  
KARSN 1,97 636.453.480 % 17,96  
TIRE 6,95 67.153.354 % 15,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8659 7,9053 % -1,26  
Frank 6,4191 6,4577 % -0,21  
Riyal 1,6426 1,6508 % -0,81  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.590 1.590 4,57  
Altın Gr. 316 316 -0,15  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,71 16,75 0,07  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,02  
B. Petrol 52,67 52,67 3,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru