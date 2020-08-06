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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

06.08.2020 16:06
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin 13.221.450,25 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.221.450,25 TL bedelli artırılarak 26.442.900,50 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 05.08.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 97.127,390 TL olup, kalan paylar 10-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin internet adresi http://mega-pol.com.tr/, http://megaorme.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet adresi olan https://www.piramitmenkul.com.tr/ ‘den ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865998


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KLGYO 8,71 38.029.085 % 9,97  
GLRYH 16,58 51.464.296 % 9,95  
CRDFA 5,88 57.165.963 % 9,91  
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Sterlin 9,5494 9,5973 % 3,65  
Frank 7,9592 8,0071 % 3,03  
Riyal 1,9335 1,9432 % 3,22  
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Altın Gr. 482 482 20,54  
Cumhuriyet 3.198 3.334 239,40  
Tam 3.294 3.450 266,00  
Yarım 1.599 1.672 117,60  
Çeyrek 802 841 62,70  
Gümüş.Ons 28,33 28,36 1,39  
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