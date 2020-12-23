***MEGAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
23.12.2020 09:18
***MEGAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 21.12.2020 tarihinde başlayan % 43,70587 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 23.12.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894362
BIST
12:081.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
12:087,6439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
12:089,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0195
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
12:08459,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,51
|Açılış
|: 459,48
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.442.656
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|59.112.269
|% 9,98
|
|YESIL
|89,35
|14.173.571
|% 9,97
|
|GUBRF
|56,80
|20.509.174
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.721.960
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|625.514.464
|% 1,62
|
|GARAN
|10,09
|575.858.992
|% 0,50
|
|SISE
|7,18
|407.507.817
|% 0,70
|
|OYAKC
|8,72
|407.167.970
|% 2,71
|
|EKGYO
|2,19
|338.749.979
|% 1,39
|
|TSKB
|1,88
|625.514.464
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,46
|247.164.348
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,19
|338.749.979
|% 1,39
|
|ISGYO
|2,58
|256.651.532
|% 7,50
|
|YYAPI
|1,89
|133.673.630
|% 6,18
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6421
|7,6439
|% -0,20
|
|Euro
|9,3253
|9,3316
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,2238
|10,2751
|% 0,24
|
|Frank
|8,5619
|8,6135
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0300
|2,0402
|% -0,23
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|8,93
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.088
|-16,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|-16,66
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-8,06
|
|Çeyrek
|734
|751
|-4,03
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|49,94
|49,94
|-0,14
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22ECZYT
Yüzde 4.59 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 435, 616 adet işlem
-
12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.98 ) 1, 275
-
12:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, INVEO, ATSYH, YESIL, PEKGY, OZRDN, GUBRF, SNKRN
-
12:21
OZRDN, BRYAT, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:21
ISATR, MERKO, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında