***MEGAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.08.2022 09:42
***MEGAP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 11.08.2022 tarihinde başayan % 152,82549 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 15.08.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055314
BIST
13:562.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 21,93
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:5617,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:5618,2100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:561.026,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.026,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:56
|CMBTN
|264,30
|34.813.716
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.946.219
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|AGHOL
|73,85
|307.585.147
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|162.398.573
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.299.018
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,46
|149.500.581
|% -7,17
|
|ATEKS
|44,76
|17.670.704
|% -7,10
|
|THYAO
|64,55
|3.389.706.000
|% 1,49
|
|TUPRS
|300,20
|2.965.719.385
|% 4,42
|
|KARSN
|7,53
|952.837.377
|% 5,17
|
|YKBNK
|5,52
|906.869.495
|% 0,73
|
|GARAN
|18,75
|902.805.918
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,52
|906.869.495
|% 0,73
|
|ZOREN
|2,75
|377.120.606
|% 4,17
|
|TSKB
|3,64
|486.170.013
|% 3,70
|
|KARSN
|7,53
|952.837.377
|% 5,17
|
|EKGYO
|3,56
|432.393.204
|% 1,14
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9605
|17,9629
|% 0,03
|
|Euro
|18,2017
|18,2100
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,5237
|21,6316
|% -0,30
|
|Frank
|18,8176
|18,9310
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7703
|4,7943
|% 0,03
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,70
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|-9,00
|
|Tam
|6.894
|6.942
|-14,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|-0,97
|