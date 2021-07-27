***MEGAP* *MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
27.07.2021 12:38
***MEGAP******MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [MEGAP, MRGYO]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
MEGA POLIETILEN 68 28/07/2021
MARTI GMYO 63 28/07/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951995
BIST
14:381.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.354
En Düşük
1.342
14:388,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
14:3810,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1330
En Düşük
10,0795
14:38495,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 495,14
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler14:38
|VANGD
|5,51
|7.722.323
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.943.027
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.612.481
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.269.261
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|SELVA
|7,08
|25.140.957
|% -4,32
|
|AKSUE
|8,43
|9.669.693
|% -4,10
|
|GARAN
|8,18
|465.534.165
|% 0,37
|
|THYAO
|12,39
|366.269.360
|% 0,65
|
|SASA
|29,98
|363.209.662
|% 1,01
|
|EREGL
|18,22
|240.745.708
|% 1,00
|
|PETKM
|5,40
|235.969.701
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,00
|74.450.466
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|164.050.335
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,80
|111.494.059
|% -0,55
|
|GARAN
|8,18
|465.534.165
|% 0,37
|
|TSPOR
|3,31
|177.102.641
|% 8,17
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5694
|8,5728
|% 0,24
|
|Euro
|10,1030
|10,1204
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7804
|11,8395
|% -0,03
|
|Frank
|9,3122
|9,3683
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2778
|2,2892
|% 0,19
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,51
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Tam
|3.270
|3.353
|0,42
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|0,21
|
|Çeyrek
|793
|811
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,24
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:53NUGYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 191 adet işlem
-
14:50NUGYO
Yüzde 6.08 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 242, 154 adet işlem
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KRDMD, PETKM
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, PGSUS, KOZAL
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 04 artarak (% 0.17 ) 1, 190