***MEGAP* *PENGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.07.2020 09:05
***MEGAP******PENGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP, PENGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/07/2020) PENGD.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 27/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861283
BIST
10:45119.132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.051,72
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:456,8489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:457,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:45412,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 412,95
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.192.911
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.541.540
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.816.353
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,63
|27.633.962
|% -8,60
|
|KUTPO
|39,70
|14.382.528
|% -4,20
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|DOBUR
|20,74
|200.341
|% -3,45
|
|ASELS
|34,46
|593.091.618
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,36
|385.720.561
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,30
|358.301.707
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,77
|154.861.875
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,16
|147.678.302
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,36
|385.720.561
|% -0,41
|
|IHLGM
|1,77
|154.861.875
|% 2,31
|
|ISFIN
|4,30
|358.301.707
|% 4,37
|
|KRDMD
|3,16
|147.678.302
|% 1,28
|
|GSDHO
|2,43
|114.234.025
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6849
|8,7284
|% -0,17
|
|Frank
|7,3459
|7,3902
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,63
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.681
|2.704
|5,90
|
|Tam
|2.762
|2.774
|6,10
|
|Yarım
|1.341
|1.357
|3,00
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,02
|5,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,46
|44,46
|0,18
|