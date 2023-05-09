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***MEGAP* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

09.05.2023 10:31
***MEGAP* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fa


***MEGAP******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (MEGAP)  125.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma hakları 13.04.2023 - 27.04.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Şirketin (MEGAP) yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 1.125.862,371 TL olup, kalan paylar 04-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuşur.
05.05.2023 tarhinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 1.125.862,371 nominal değerli payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu 643.681 % 57,17 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Rüştü Boran Keskiner 160.000 % 14,21 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Duygu Öner 107.783 % 9,57 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Sedat Yar 99.910 % 8,87 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148490


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Cumhuriyet 9.231 9.371 19,00  
Tam 9.182 9.416 5,23  
Yarım 4.541 4.619 3,00  
Çeyrek 2.264 2.302 8,00  
Gümüş.Ons 25,40 25,42 -0,14  
Gümüş Gr. 15,95 15,97 -0,06  
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