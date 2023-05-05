***MEGAP* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 12:10
***MEGAP******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 1.125.862,371 TL olup, 4 Mayıs – 5 Mayıs 2023 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147240
BIST
14:554.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -59,49
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.405
14:5519,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
14:5521,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0299
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
14:551.275,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,14
|Açılış
|: 1.275,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.275,28
BIST En Aktif Hisseler14:53
|HURGZ
|4,40
|3.214.402
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.500.653
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|157.008.835
|% 9,93
|
|SELVA
|9,43
|85.970.013
|% 9,78
|
|CANTE
|18,05
|131.973.426
|% 9,37
|
|GRTRK
|28,02
|941.766.459
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,80
|63.109.539
|% -8,15
|
|RUBNS
|18,96
|26.093.882
|% -7,96
|
|EMKEL
|5,93
|58.611.171
|% -7,92
|
|KOPOL
|37,30
|353.755.061
|% -6,84
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|EUPWR
|73,65
|1.605.660.447
|% -5,27
|
|THYAO
|125,90
|1.408.818.798
|% -1,41
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|GUBRF
|218,80
|1.193.308.433
|% 3,31
|
|EKGYO
|5,39
|474.763.322
|% -1,64
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|ISCTR
|10,64
|636.856.310
|% -0,09
|
|YKBNK
|9,28
|515.026.302
|% -0,64
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4936
|19,4976
|% 0,15
|
|Euro
|21,4848
|21,4967
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,4950
|24,6178
|% 0,27
|
|Frank
|21,7604
|21,8915
|% -0,70
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-13,47
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|9.152
|9.291
|-40,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.496
|4.578
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.275
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|1,89
|
Seans Raporu
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