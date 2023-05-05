***MEGAP* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MEGAP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 1.125.862,371 TL olup, 4 Mayıs – 5 Mayıs 2023 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147240BIST