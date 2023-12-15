***MEGMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.12.2023 08:56
***MEGMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., MEGMT.E işlem koduyla 15/12/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. (Baz Fiyat: 28,30 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225988
BIST
'
18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
0
En Yüksek
0
18:0529,0728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1111
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0728
En Düşük
28,9232
18:0531,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0269
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9739
En Düşük
31,8116
18:051.899,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.899,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.902,30
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YGYO
|3,26
|43.798.769
|% 0,00
|
|VANGD
|24,60
|6.848.590
|% 0,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 0,00
|
|VESTL
|49,78
|214.488.174
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,81
|73.872.984
|% 0,00
|
|YGYO
|3,26
|43.798.769
|% 0,00
|
|VANGD
|24,60
|6.848.590
|% 0,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 0,00
|
|VESTL
|49,78
|214.488.174
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,81
|73.872.984
|% 0,00
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0166
|29,0528
|% 0,31
|
|Euro
|31,9053
|31,9376
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,9249
|37,1101
|% 0,16
|
|Frank
|33,3354
|33,5362
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7143
|7,7530
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|957,84
|961,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.095,39
|1.097,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,79
|76,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,04
|2.036,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
-
17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem