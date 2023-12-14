***MEGMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
14.12.2023 14:38
***MEGMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
MEGA METAL payları, 15/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Kayseri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 265.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MEGA METAL XUTUM 15/12/2023
MEGA METAL XTUMY 15/12/2023
MEGA METAL XYLDZ 15/12/2023
MEGA METAL XHARZ 15/12/2023
MEGA METAL XUSIN 15/12/2023
MEGA METAL XMANA 15/12/2023
MEGA METAL XSKAY 15/12/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225789
BIST