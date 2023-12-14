***MEGMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MEGMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MEGMT]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMEGA METAL payları, 15/12/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Ana ve BIST Kayseri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 265.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMEGA METAL XUTUM 15/12/2023MEGA METAL XTUMY 15/12/2023MEGA METAL XYLDZ 15/12/2023MEGA METAL XHARZ 15/12/2023MEGA METAL XUSIN 15/12/2023MEGA METAL XMANA 15/12/2023MEGA METAL XSKAY 15/12/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225789BIST