***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2023 11:24
***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227645
BIST
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12:497.675
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,38
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:4929,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0255
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:4932,0216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1572
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:491.907,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.907,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:47
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|SMART
|36,64
|56.652.230
|% 9,96
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.548.288
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|9.338.029
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|23.742.901
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|672.210.207
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|378.809.506
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|129.707.245
|% -9,99
|
|THYAO
|243,50
|3.347.830.135
|% 0,66
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|TUPRS
|151,40
|1.283.124.351
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|BEGYO
|2,76
|185.490.112
|% 1,85
|
|EKGYO
|7,11
|429.679.294
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1472
|29,1548
|% 0,08
|
|Euro
|31,9988
|32,0268
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,7033
|36,8873
|% 0,07
|
|Frank
|33,6810
|33,8839
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7473
|7,7861
|% 0,06
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,23
|% 0,66
|
|Platin
|961,85
|964,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,09
|1.207,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,97
|79,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,96
|2.035,26
|% 0,66
|