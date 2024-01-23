***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 11:12
***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242147
BIST
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13:108.083
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 72,55
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.072
En Yüksek
8.146
13:1030,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0252
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
13:1032,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0179
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
13:101.973,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.973,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler13:08
|PNLSN
|67,65
|146.810.797
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.300.870
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|42.050.730
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.151.848
|% 9,99
|
|DOFER
|37,90
|108.494.533
|% 9,98
|
|BAYRK
|25,66
|27.992.648
|% -9,96
|
|ULAS
|21,72
|12.921.693
|% -6,38
|
|VKFYO
|33,02
|36.032.971
|% -6,25
|
|QNBFB
|257,75
|1.805.466
|% -5,59
|
|CMENT
|186,10
|1.612.614
|% -4,91
|
|YKBNK
|21,54
|3.038.122.397
|% -3,06
|
|THYAO
|253,25
|2.623.883.994
|% 1,20
|
|AKBNK
|39,20
|2.452.365.894
|% -2,15
|
|ISCTR
|24,44
|2.262.396.559
|% -2,32
|
|EKGYO
|9,69
|1.949.869.489
|% 2,32
|
|EKGYO
|9,69
|1.949.869.489
|% 2,32
|
|YKBNK
|21,54
|3.038.122.397
|% -3,06
|
|KATMR
|2,24
|264.403.243
|% 0,90
|
|AKFGY
|1,96
|181.240.046
|% 2,62
|
|ISCTR
|24,44
|2.262.396.559
|% -2,32
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2750
|30,2804
|% 0,08
|
|Euro
|32,9836
|32,9922
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,4123
|38,6049
|% 0,20
|
|Frank
|34,7234
|34,9326
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0479
|8,0883
|% 0,06
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|902,82
|904,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|932,63
|938,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,48
|79,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,16
|2.027,47
|% 0,66
|