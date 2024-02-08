***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2024 17:41
***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGMT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248195
BIST
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18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0250
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0536
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.997,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.997,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|YGGYO
|45,82
|45.024.939
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|132.245.999
|% 9,98
|
|MERIT
|100,80
|114.707.541
|% 9,98
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|KUVVA
|50,00
|4.327.539
|% -7,32
|
|TETMT
|7.500,00
|12.906.538
|% -6,95
|
|MEGMT
|54,25
|699.883.747
|% -5,82
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|BINHO
|648,50
|3.965.197.982
|% 0,39
|
|MIATK
|51,40
|3.201.817.630
|% 0,59
|
|PGSUS
|789,00
|2.321.159.756
|% 1,54
|
|YEOTK
|251,00
|2.295.630.041
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6035
|30,6091
|% 0,09
|
|Euro
|33,0142
|33,0287
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,4680
|38,6609
|% -0,10
|
|Frank
|34,8505
|35,0605
|% -0,03
|
|Riyal
|8,1416
|8,1824
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|887,56
|889,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|889,08
|895,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,74
|80,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,57
|2.030,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
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Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem