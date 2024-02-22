***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2024 10:01
***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251243
BIST
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11:149.370
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 58,37
|Açılış
|: 9.312
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.341
En Yüksek
9.383
11:1431,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0310
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,9175
11:1433,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,3178
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
11:142.029,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,33
|Açılış
|: 2.029,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ACSEL
|165,00
|94.927.932
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|148.536.519
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|AYCES
|1.234,00
|36.876.272
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,50
|17.905.463
|% -5,41
|
|EUYO
|14,03
|7.199.296
|% -4,82
|
|MEPET
|10,90
|4.262.502
|% -4,55
|
|THYAO
|283,50
|3.237.469.463
|% 1,52
|
|KONTR
|305,75
|3.101.932.980
|% 4,80
|
|MIATK
|71,30
|2.247.792.253
|% -1,72
|
|EREGL
|48,40
|1.831.279.848
|% -0,49
|
|REEDR
|51,30
|1.719.261.156
|% -0,77
|
|ZOREN
|6,11
|728.300.918
|% 1,50
|
|EKGYO
|11,10
|802.356.268
|% 1,56
|
|ODAS
|10,47
|637.297.495
|% 1,36
|
|YKBNK
|24,34
|1.135.157.905
|% -0,16
|
|ISCTR
|28,66
|1.300.632.291
|% 0,07
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0324
|31,0355
|% 0,10
|
|Euro
|33,8120
|33,8901
|% 0,95
|
|Sterlin
|39,2578
|39,4547
|% 0,53
|
|Frank
|35,3060
|35,5187
|% 0,57
|
|Riyal
|8,2493
|8,2906
|% 0,08
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|894,94
|896,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,16
|970,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,33
|% 0,66
|