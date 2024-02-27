***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 12:40
***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGMT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252242
BIST
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13:229.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -82,11
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
13:2231,1445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0424
|Açılış
|: 31,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
13:2233,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0377
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
13:222.038,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,19
|Açılış
|: 2.038,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|23.574.933
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|236.018.094
|% 10,00
|
|ERCB
|189,30
|121.712.510
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|121.132.389
|% 9,99
|
|AYCES
|900,00
|506.118.632
|% -10,00
|
|PSGYO
|6,89
|850.840.656
|% -9,93
|
|ERSU
|35,64
|23.296.500
|% -7,62
|
|PKENT
|399,00
|362.100.731
|% -7,48
|
|BNTAS
|13,17
|21.424.770
|% -7,25
|
|THYAO
|286,00
|6.108.766.032
|% 0,18
|
|MIATK
|80,95
|4.599.858.326
|% 4,99
|
|REEDR
|67,85
|3.968.424.039
|% 1,57
|
|EREGL
|45,90
|2.676.207.002
|% 0,70
|
|ASTOR
|127,80
|2.620.433.432
|% -2,44
|
|ZOREN
|5,45
|875.226.041
|% -4,05
|
|PSGYO
|6,89
|850.840.656
|% -9,93
|
|ISCTR
|11,33
|1.234.514.061
|% -1,17
|
|EKGYO
|11,43
|1.237.569.801
|% -1,72
|
|YKBNK
|23,54
|1.599.248.135
|% 0,43
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1403
|31,1451
|% 0,14
|
|Euro
|33,7950
|33,8154
|% 0,06
|
|Sterlin
|39,3782
|39,5757
|% 0,12
|
|Frank
|35,2597
|35,4721
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2777
|8,3192
|% 0,13
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|889,35
|890,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,17
|969,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,38
|2.036,73
|% 0,66
|