***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:46
***MEGMT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGMT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259517
BIST
'
13:098.815
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -13,34
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:0932,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1782
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:0935,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1377
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:092.238,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,67
|Açılış
|: 2.238,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:09
|AKENR
|6,60
|19.569.759
|% 10,00
|
|DOBUR
|215,70
|75.259.112
|% 9,99
|
|PKART
|76,50
|31.206.564
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|10.080.972
|% 9,96
|
|ERSU
|23,42
|14.202.544
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|49.539.270
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.363.622
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.273.661
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.953.794
|% -9,94
|
|CATES
|60,80
|602.124.063
|% -8,23
|
|DOAS
|323,00
|3.103.114.125
|% 7,85
|
|TUPRS
|167,30
|2.824.211.102
|% 2,64
|
|THYAO
|269,75
|2.365.662.438
|% -0,19
|
|KCHOL
|173,30
|1.935.751.943
|% -3,02
|
|ALVES
|57,10
|1.860.474.280
|% -6,01
|
|ZOREN
|5,33
|958.830.167
|% 3,90
|
|ISCTR
|10,42
|1.053.445.959
|% 1,76
|
|EKGYO
|10,70
|754.755.392
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,28
|1.278.252.652
|% 1,09
|
|TSPOR
|1,55
|76.099.135
|% -3,73
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2983
|32,3053
|% 0,55
|
|Euro
|35,2310
|35,2557
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,9237
|42,1339
|% 0,81
|
|Frank
|37,2201
|37,4067
|% 0,71
|
|Riyal
|8,7809
|8,8249
|% 0,80
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,11
|% 0,66
|
|Platin
|917,20
|923,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,33
|1.070,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,14
|86,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,87
|2.156,14
|% 0,66
|