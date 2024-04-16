***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2024 16:10
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MİTRA Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2024
Tescil Tarihi
15.04.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.04.2024- 11063
Açıklamalar
Şirketimizin, 28.03.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısında 2024 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere MİTRA Bağımsız Denetim A.Ş'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin genel kurul kararı 15.04.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 16.04.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272905
BIST