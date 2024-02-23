***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2023-31/12/2023 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251662BIST