***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 10:52
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25,12,2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bilecik ve Kütahya'da yapmayı planladığı GES projeleriyle ilgili ÇED süreci başlatılmıştır. Bu projeler tamamlandığında yıllık ortalama elektrik üretim miktarları Bilecik GES projesi için 20 MW ve Kütahya GES projesi ise 21 MW olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228433
BIST
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12:087.401
En Düşük
|Değişim
|: -2,07%
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|Açılış
|: 7.527
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|Açılış
|: 29,2400
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|Açılış
|: 1.932,17
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|: 1.928,59
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1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:05
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|DAGHL
|14,97
|5.089.948
|% 8,87
|
|PRZMA
|32,78
|30.123.194
|% 7,48
|
|SKBNK
|5,67
|203.578.960
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|75.510.132
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|24.633.074
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.835.833
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.645.276
|% -9,98
|
|THYAO
|228,90
|1.599.344.450
|% -1,76
|
|TUPRS
|145,50
|1.352.992.013
|% 0,48
|
|KBORU
|48,44
|877.363.063
|% 2,67
|
|ISCTR
|23,16
|826.853.612
|% -2,61
|
|AKBNK
|38,20
|799.860.342
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,80
|114.948.903
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|254.464.433
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,16
|826.853.612
|% -2,61
|
|AKFGY
|1,75
|63.141.462
|% -3,31
|
|IHLAS
|0,99
|35.213.264
|% -2,94
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2643
|29,2706
|% 0,21
|
|Euro
|32,2524
|32,3935
|% 0,52
|
|Sterlin
|37,0603
|37,2462
|% 0,17
|
|Frank
|34,0422
|34,2473
|% 0,11
|
|Riyal
|7,7797
|7,8187
|% 0,20
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|