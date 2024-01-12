***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, ABD'ye gerçekleştirdiği ihracat bazlı satışları ile müşteri sayı ve çeşitliliğini artırıp geliştirmek amacıyla, ABD'nin Connecticut eyaletinde ilk etapta satış ve pazarlama faaliyeti göstermek üzere, %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde, 12 Ocak 2024 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirket kurulmasına karar vermiştir.Kurulacak şirket ile ABD pazarında lokal bir şirket olarak süreklilik sağlayıp, oradaki satışların ve faaliyetlerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.ABD'de kurulacak şirketimiz ile başlangıçta satış ve pazarlama faaliyetleri için depo /depolar kiralayıp, ardından ABD'de yapılan satışlarımızın bu yeni şirket üzerinden yapılması planlanmaktadır.Başlangıçta Satış ve Pazarlama faaliyeti gösterecek olan Şirketin, ilerleyen dönemde ise üretim tesisleri kurup, organik büyüme bağlamında yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere çalışmalar yapması, ABD ve çevre ülkelere yapacağı satışlarda, ilgili ürünleri bu üretim tesisinde üretmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239192BIST