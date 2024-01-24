***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kütahya ilindeki GES projesi ( Yıllık ortalama üretim miktarı :21 MW) için ÇED gerekli değildir raporu alınmıştır. Bilecik ilindeki GES projesi ( Yıllık ortalama üretim miktarı :20 MW) için ÇED raporu süreci devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242522BIST