***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 08:38
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.02.2024 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Onur FIRÇASIGÜZEL'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak, görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246588
BIST
'
18:058.666
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
0
En Yüksek
0
18:0530,5492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0585
|Açılış
|: 30,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,6898
En Düşük
30,3930
18:0532,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0130
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0985
En Düşük
32,7964
18:051.992,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,30
|Açılış
|: 1.993,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.987,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KBORU
|122,40
|98.355.744
|% 0,00
|
|KERVN
|1,09
|1.060.551
|% 0,00
|
|KENT
|528,00
|4.786.816
|% 0,00
|
|EMNIS
|105,00
|854.869
|% 0,00
|
|GRNYO
|7,71
|4.542.885
|% 0,00
|
|VANGD
|17,96
|13.362.231
|% 0,00
|
|YONGA
|56,00
|848.501
|% 0,00
|
|ULAS
|28,70
|31.956.709
|% 0,00
|
|YBTAS
|160.000,00
|7.823.733
|% 0,00
|
|OTTO
|311,50
|2.266.748
|% 0,00
|
|THYAO
|281,50
|16.604.474.218
|% 0,00
|
|SAHOL
|77,40
|6.447.303.802
|% 0,00
|
|EREGL
|43,46
|5.231.524.979
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,26
|4.627.000.744
|% 0,00
|
|ASTOR
|124,00
|4.328.101.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,93
|2.319.673.341
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,73
|1.031.554.723
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,16
|440.009.404
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,28
|3.767.274.084
|% 0,00
|
|PETKM
|22,00
|2.986.606.062
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5320
|30,5492
|% 0,19
|
|Euro
|32,9326
|32,9627
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,3906
|38,5831
|% -0,07
|
|Frank
|35,0488
|35,2599
|% -0,00
|
|Riyal
|8,1170
|8,1577
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|896,82
|898,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,86
|942,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,78
|77,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,40
|2.029,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ULAS
Yüzde 7.05 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 608 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.06 oranında artışla 11, 907.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 015 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EKGYO, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 0.21 ) 7, 632
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGMT, BRKVY, BAYRK, ISBIR, AVHOL, EGEEN, REEDR, KFEIN, HUBVC, BALAT