***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Tunceli İli Pertek İlçesinde yapmayı planladığı GES projesi kapsamında çağrı mektubu almak için gerekli başvuru yapılmıştır.*Bu projeyle ilgili çağrı mektubu başvurumuzun olumlu sonuçlanması halinde 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi düşünülen GES projemizin yıllık ortalama elektrik üretim kapasitesinin 17MWatt (Megawatt) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.*Bu projenin devreye alınması durumunda yıllık elektrik tüketimimizin %25'i bu proje ile yapılacak elektrik üretimi vasıtası ile mahsup edilebilecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253599BIST