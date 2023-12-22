***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2023 14:28
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Cüneyt Ali Turgut 96575000 TRY 36,44
Abdullah Turgut 60675000 TRY 22,90
Fatma Dönmez 22500000 TRY 8,48
İhsan Ahmet Turgut 11250000 TRY 4,25
Mehmet Emin Turgut 11250000 TRY 4,25
Halka Açık Kısmı 62750000 TRY 23,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228031
BIST
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15:177.665
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -99,51
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1729,2118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0582
|Açılış
|: 29,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1732,2831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1076
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:171.935,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,09
|Açılış
|: 1.935,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:15
|RTALB
|16,61
|193.755.802
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.022.305
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.346.249
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|161.806.889
|% -9,98
|
|GUBRF
|212,90
|256.862.740
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.180.605
|% -9,88
|
|THYAO
|239,20
|3.351.378.180
|% -2,37
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|EREGL
|42,84
|1.751.941.444
|% -0,65
|
|AKBNK
|39,30
|1.743.545.398
|% 0,51
|
|TUPRS
|149,70
|1.608.364.974
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,76
|267.684.802
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,18
|692.015.211
|% -0,28
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,26
|392.236.778
|% -4,70
|
|YKBNK
|20,62
|1.382.249.863
|% -0,87
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2097
|29,2149
|% 0,21
|
|Euro
|32,2626
|32,2791
|% 0,32
|
|Sterlin
|37,0995
|37,2856
|% 0,62
|
|Frank
|34,0907
|34,2961
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7642
|7,8031
|% 0,21
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|973,63
|976,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,66
|1.231,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,90
|79,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,97
|2.061,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:15
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-
15:30XU100
Endeks 7, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 36, 466.00 milyon TL de
-
15:30EGPRO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 134.40 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 529 adet işlem
-
15:29KUYAS
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 194, 271 adet işlem
-
15:28KRONT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
-
15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem