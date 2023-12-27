***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCÜNEYT ALİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.05.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 36.44 Bağımsız Üye DeğilABDULLAH TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 10.05.2004 İcrada Görevli Hayır 22.9 Bağımsız Üye DeğilMEHMET GÜLTEKİN YILDIZ 19.06.2018 İcrada GörevliİHSAN AHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet 4.25 Bağımsız Üye DeğilMEHMET EMİN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet 4.25 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşlerRÜŞTÜ YİĞİT ÇETİNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Satış & PazarlamaFATİH TÜMER Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve TeknolojiERTAÇ DEDE Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın AlmaŞAZİYE NAZLI BIYIKBEYİ İnsan Kaynakları Direktörü - İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Direktörü - İnsan KaynaklarıMUSTAFA SAİT CANDOĞAN Bilgi Teknolojileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi Teknolojileri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229720BIST