Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2023 15:38
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CÜNEYT ALİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.05.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 36.44 Bağımsız Üye Değil
ABDULLAH TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 10.05.2004 İcrada Görevli Hayır 22.9 Bağımsız Üye Değil
MEHMET GÜLTEKİN YILDIZ 19.06.2018 İcrada Görevli
İHSAN AHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet 4.25 Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet 4.25 Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşler
RÜŞTÜ YİĞİT ÇETİNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama
FATİH TÜMER Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji
ERTAÇ DEDE Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma
ŞAZİYE NAZLI BIYIKBEYİ İnsan Kaynakları Direktörü - İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Direktörü - İnsan Kaynakları
MUSTAFA SAİT CANDOĞAN Bilgi Teknolojileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi Teknolojileri Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229720


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:587.339
Değişim :  0,55% |  39,93
Açılış :  7.282  
Önceki Kapanış :  7.299  
En Düşük
7.215 En Yüksek
7.344
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 31,68 343.474.836 % 10,00  
BAYRK 15,40 26.539.873 % 10,00  
DIRIT 9,46 670.837 % 10,00  
QNBFL 764,50 4.437.818 % 10,00  
TARKM 490,25 438.598.665 % 9,98  
daha fazla
15:56 Alış Satış %  
Dolar 29,4001 29,4048 % 0,45  
Euro 32,5499 32,5624 % 0,69  
Sterlin 37,3218 37,5090 % 0,97  
Frank 34,3071 34,5138 % 0,90  
Riyal 7,8160 7,8552 % 0,90  
daha fazla
15:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,05 24,08 % 0,66  
Platin 976,38 978,37 % 0,66  
Paladyum 1.188,85 1.192,29 % 0,66  
Brent Pet. 80,36 80,36 % 0,66  
Altın Ons 2.065,36 2.065,68 % 0,66  
Seans Raporu 15:56
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru