***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDULLAH TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 10.05.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 22.9 Bağımsız Üye DeğilCÜNEYT ALİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.05.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 36.44 Bağımsız Üye DeğilMEHMET GÜLTEKİN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilİHSAN AHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 4.25 Bağımsız Üye DeğilMEHMET EMİN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 4.25 Bağımsız Üye DeğilMELİHA SEYHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.01.2024 İcrada Görevli Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET FATİH KERESTECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 05.01.2024 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Evet Bağımsız ÜyeNİHAL MASHAKİ SEÇKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.01.2024 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Hayır Bağımsız ÜyeÖZLEM VİDİN ENGİNDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 05.01.2024 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Hayır Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244195BIST