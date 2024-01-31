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***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 11:03
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDULLAH TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 10.05.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 22.9 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT ALİ TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.05.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 36.44 Bağımsız Üye Değil
MEHMET GÜLTEKİN YILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
İHSAN AHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 4.25 Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 4.25 Bağımsız Üye Değil
MELİHA SEYHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.01.2024 İcrada Görevli Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET FATİH KERESTECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 05.01.2024 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye
NİHAL MASHAKİ SEÇKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.01.2024 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Hayır Bağımsız Üye
ÖZLEM VİDİN ENGİNDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 05.01.2024 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Hayır Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244195


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