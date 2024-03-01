***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşlerRÜŞTÜ YİĞİT ÇETİNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Satış & PazarlamaFATİH TÜMER Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve TeknolojiERTAÇ DEDE Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın AlmaMUSTAFA SAİT CANDOĞAN Bilgi Teknolojileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi Teknolojileri MüdürüTANER DEMİR İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Müdürlüğühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253273BIST