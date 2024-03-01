***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2024 07:57
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşler
RÜŞTÜ YİĞİT ÇETİNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama
FATİH TÜMER Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji
ERTAÇ DEDE Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma
MUSTAFA SAİT CANDOĞAN Bilgi Teknolojileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi Teknolojileri Müdürü
TANER DEMİR İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Müdürlüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253273
BIST