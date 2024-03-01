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***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2024 07:57
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı -Mali İşler
RÜŞTÜ YİĞİT ÇETİNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Satış & Pazarlama
FATİH TÜMER Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji
ERTAÇ DEDE Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Lojistik Operasyon & Satın Alma
MUSTAFA SAİT CANDOĞAN Bilgi Teknolojileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bilgi Teknolojileri Müdürü
TANER DEMİR İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları Müdürlüğü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253273


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KONYA 9.902,50 579.034.670 % 10,00  
SNKRN 49,50 11.661.933 % 10,00  
SELVA 15,29 89.201.807 % 10,00  
BRLSM 31,68 423.246.893 % 10,00  
ISYAT 12,10 59.855.620 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3024 31,3263 % 0,30  
Euro 33,8730 33,9123 % 0,13  
Sterlin 39,4161 39,6138 % 0,27  
Frank 35,2987 35,5114 % 0,34  
Riyal 8,3389 8,3807 % 0,43  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,71 22,74 % 0,66  
Platin 880,62 881,61 % 0,66  
Paladyum 947,19 949,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,19 82,19 % 0,66  
Altın Ons 2.044,65 2.044,89 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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