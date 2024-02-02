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***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.02.2024 09:56
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtiçi Yerleşik Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar

     Şirketimiz, yurt içi yerleşik iki müşterisi ile  2024 yılını kapsayacak şekilde yıllık bazda 3000 ton (1800+1200) sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.
-Bu iki siparişin 2024 ciromuza toplamda 30 Milyon $ katkı yapması beklenmektedir.
 Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246328


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SNPAM 112,20 5.457.184 % 10,00  
MEGMT 50,00 934.162.921 % 9,94  
KFEIN 112,00 272.859.104 % 9,91  
EKOS 62,55 1.154.634.477 % 9,26  
IHEVA 2,88 24.723.364 % 7,06  
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Sterlin 38,7070 38,9011 % 0,40  
Frank 35,3968 35,6101 % 0,50  
Riyal 8,0965 8,1371 % 0,34  
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11:49 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,17 23,20 % 0,66  
Platin 915,68 917,03 % 0,66  
Paladyum 965,13 969,34 % 0,66  
Brent Pet. 79,06 79,06 % 0,66  
Altın Ons 2.055,83 2.056,33 % 0,66  
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