***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.03.2024 09:00
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtdışı Yerleşik Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır
Açıklamalar
Şirketimizin, yurt dışı yerleşik uluslararası bir müşteri ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanarak, 2024 yılı sonuna kadar aşağıda özetle detayları verilen satış konusunda taraflar anlaşma sağlamıştır.
*2024 sonuna kadar 900 ton satış yapılması ve Şirketin cirosuna $ toplamda 10 Milyon $ tutarında katkı sağlanması beklenmektedir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261324
BIST