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***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.03.2024 09:00
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtdışı Yerleşik Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır
Açıklamalar

       Şirketimizin, yurt dışı yerleşik uluslararası bir müşteri  ile yaptığı  görüşmeler olumlu sonuçlanarak, 2024 yılı sonuna kadar aşağıda özetle detayları verilen satış konusunda taraflar anlaşma sağlamıştır.
*2024 sonuna kadar 900 ton satış yapılması ve Şirketin cirosuna $ toplamda 10 Milyon $ tutarında katkı sağlanması beklenmektedir.
 
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261324


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MEKAG 66,55 90.143.200 % 10,00  
DESPC 63,80 33.023.814 % 10,00  
MEGMT 50,15 197.766.024 % 9,98  
IZINV 65,00 39.393.962 % 9,98  
MARBL 18,97 85.617.779 % 9,97  
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11:46 Alış Satış %  
Dolar 32,0624 32,0727 % 0,15  
Euro 34,7226 34,7413 % -0,39  
Sterlin 40,7447 40,9489 % -1,40  
Frank 35,9244 36,1045 % -1,24  
Riyal 8,6328 8,6761 % -0,84  
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11:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,59 24,63 % 0,66  
Platin 908,21 909,54 % 0,66  
Paladyum 1.004,29 1.010,69 % 0,66  
Brent Pet. 85,57 85,57 % 0,66  
Altın Ons 2.168,49 2.168,80 % 0,66  
Seans Raporu 11:46
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