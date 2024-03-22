***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYurtdışı Yerleşik MüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktırAçıklamalarŞirketimizin, yurt dışı yerleşik uluslararası bir müşteri ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanarak, 2024 yılı sonuna kadar aşağıda özetle detayları verilen satış konusunda taraflar anlaşma sağlamıştır.*2024 sonuna kadar 900 ton satış yapılması ve Şirketin cirosuna $ toplamda 10 Milyon $ tutarında katkı sağlanması beklenmektedir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261324BIST