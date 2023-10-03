***MEKAG* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
03.10.2023 17:39
***MEKAG******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199014
BIST
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18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
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|Önceki Kapanış
|: 8.487
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8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0641
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1172
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.614,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.614,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4974
|27,5133
|% 0,23
|
|Euro
|28,7829
|28,9074
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,1483
|33,3146
|% 0,23
|
|Frank
|29,7591
|29,9383
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3129
|7,3496
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,27
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.842
|10.973
|33,00
|
|Yarım
|5.438
|5.503
|11,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.752
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|91,15
|91,15
|0,44
|