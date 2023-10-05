***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.10.2023 09:16
***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
MEKAG.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. Miktar: 16.900.000 TL nominal, Aracı: KLN ve VKY Kapanış Tarihi: 06.10.2023, Fiyat: 25 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 422.500.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199800
BIST
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10:168.424
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 91,05
|Açılış
|: 8.386
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|Önceki Kapanış
|: 8.333
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8.375
En Yüksek
8.433
10:1627,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
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27,6008
En Düşük
27,3729
10:1629,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0680
|Açılış
|: 29,0000
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,3768
En Düşük
28,8849
10:161.614,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.614,79
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|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
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1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YESIL
|5,72
|52.402.434
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|14.514.431
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|42.534.469
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|26.063.557
|% 9,98
|
|DMRGD
|16,46
|2.142.746
|% 9,95
|
|MANAS
|11,23
|54.247.108
|% -6,80
|
|TETMT
|1.900,70
|3.761.667
|% -6,20
|
|YONGA
|55,00
|122.430
|% -5,58
|
|GLRYH
|10,25
|2.427.597
|% -5,18
|
|ANSGR
|52,25
|3.736.043
|% -5,17
|
|KRDMD
|32,64
|1.173.328.685
|% 4,55
|
|THYAO
|242,90
|1.049.702.223
|% 1,84
|
|TUPRS
|149,00
|948.978.758
|% 0,81
|
|EREGL
|44,38
|905.865.668
|% 1,74
|
|ZOREN
|7,38
|600.385.632
|% 5,28
|
|ZOREN
|7,38
|600.385.632
|% 5,28
|
|KRDMD
|32,64
|1.173.328.685
|% 4,55
|
|ADESE
|2,57
|65.676.925
|% -1,15
|
|GSRAY
|8,45
|207.215.492
|% -1,97
|
|EKGYO
|8,08
|170.461.473
|% 1,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5660
|27,5720
|% 0,16
|
|Euro
|29,0262
|29,0633
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,3688
|33,5361
|% 0,08
|
|Frank
|29,9514
|30,1318
|% 0,10
|
|Riyal
|7,3282
|7,3649
|% 0,05
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,30
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.848
|10.966
|-36,00
|
|Yarım
|5.441
|5.500
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.712
|2.750
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|18,69
|18,72
|0,09
|
|B. Petrol
|86,19
|86,19
|0,38
|