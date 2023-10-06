***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MEKAG]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMEKAG.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. Miktar: 16.900.000 TL nominal, Aracı: KLN ve VKY Kapanış Tarihi: 06.10.2023, Fiyat: 25 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 422.500.000 TL TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200595BIST