***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.10.2023 09:19
***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş., MEKAG.E işlem koduyla 12/10/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 25 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204746
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
0
En Yüksek
0
18:0527,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0900
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,7518
En Düşük
27,6408
18:0529,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1746
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6055
En Düşük
29,3245
18:051.679,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.679,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,45
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|ZPT10
|59,88
|267.264
|% 0,00
|
|ZPX30
|110,35
|10.972.583
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|ZPT10
|59,88
|267.264
|% 0,00
|
|ZPX30
|110,35
|10.972.583
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7482
|27,7540
|% 0,34
|
|Euro
|29,5653
|29,5896
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,0987
|34,2698
|% 0,34
|
|Frank
|30,7313
|30,9164
|% 0,54
|
|Riyal
|7,3766
|7,4136
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|8,81
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.384
|11.481
|30,00
|
|Yarım
|5.710
|5.763
|16,00
|
|Çeyrek
|2.846
|2.881
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,16
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|-0,43
|