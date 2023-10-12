***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MEKAG]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMeka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş., MEKAG.E işlem koduyla 12/10/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 25 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204746BIST